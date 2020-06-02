Pamukova Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların hizmetine koşuyor Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri maaşını götürdükleri 70 yaşındaki kadının buzdolabını sırtlarına yükleyip üçüncü kattaki dairesine çıkardı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri maaşını götürdükleri 70 yaşındaki kadının buzdolabını sırtlarına yükleyip üçüncü kattaki dairesine çıkardı.

Pamukova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olamayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığa sahip vatandaşların ilaç, gıda ve temizlik malzemeleri gibi her türlü ihtiyaçlarını alabilmelerine yardımcı olmaya devam ediyor.

Pamukova Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan Bağlar Cami imam hatibi Mustafa Boncukçu'nun ekibinde bulunan İrfan Cinci ve Ali Duman'ın, 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşlarını isteklerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüğü sırada Elperek Mahallesi'nde 70 yaşındaki bir kadının aldığı buzdolabını sırtlanarak 3 kat yukarıya çıkarmaları görenlerin takdirini topladı.

Vefa Sosyal Destek Grubunun öz verili davranışı karşısında duygulanan 70 yaşındaki kadın, görevlilere teşekkür ve dua etti.

Kaynak: AA