Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı, Afrika'da 10 yılda 5 su kuyusu açtırdı Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı, 10 yılda Afrika'da 5 su kuyusu açtırdı.

Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı, 10 yılda Afrika'da 5 su kuyusu açtırdı.

Vakfın Başkanı Hikmet Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suyun en temel ihtiyaç olduğunu söyledi.

Şenol, bölgede bulunan insanların suya erişmede sıkıntı yaşadığını dile getirerek, "Muradiye Eğitim Vakfı olarak Afrika'da son 10 yılda hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle talep doğrultusunda 5 su kuyusu açtık. Allah, hayır sever vatandaşlarımızdan razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA