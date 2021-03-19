Pamukova Kışlası'na İdlib şehidi Halil Demir'in ismi verildi
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Pamukova Kışlası'na İdlib şehidi Halil Demir'in ismi verildi

19.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:49
Pamukova Kışlası'na İdlib şehidi Halil Demir'in ismi verildi

Sakarya'nın Pamukova İlçesindeki 46'ncı Mühimmat Bölüğünün Pamukova Kışlası olan adı, Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası olarak değiştirildi.

Sakarya'nın Pamukova İlçesindeki 46'ncı Mühimmat Bölüğünün Pamukova Kışlası olan adı, Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası olarak değiştirildi.

46. Mühimmat Bölüğünün önerisiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 22 Şubat'ta onaylanan isim değişikliği sonrası 46 Mühimmat Bölüğünün girişindeki yeni tabela yerine asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir'in babası Süleyman Demir'e Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Oktay Eren tarafından şilt verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşmüş, Demir'in naaşı Pamukova ilçesi Bacı Mahallesi Mezarlığı'nda 4 Şubat 2020'de toprağa verilmişti.??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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