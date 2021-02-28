Pamukova Kaymakamı Demiryürek, kısıtlama denetimlerine katıldı

Pamukova Kaymakamı Cemal Demiryürek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine katıldı.

İlçe merkezinde iş yerlerini denetleyen ekipler, vatandaşların kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.

Toplu taşıma araçları ile diğer araçların kontrollerinin yapıldığı uygulamalara katılan Demiryürek, iş yerlerine girerek alınan tedbirleri kontrol etti, sokaktaki vatandaşlarla sohbet edip tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu.

Demiryürek ayrıca salgınla mücadelede verdikleri desteklerden ötürü ilçe halkına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş