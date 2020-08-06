Pamukova Kaymakamı Cemal Demiryürek göreve başladı
Sakarya'nın Pamukova Kaymakamlığı'na atanan Cemal Demiryürek görevine başladı.
06.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:24
Sakarya'nın Pamukova Kaymakamlığı'na atanan Cemal Demiryürek görevine başladı.
İçişleri Bakanlığının vali yardımcıları ve kaymakamlar için çıkardığı kararnameyle Düzce-Kaynaşlı Kaymakamı iken Pamukova Kaymakamlığı'na atanan Demiryürek'i, kaymakamlık binası önünde ilçe protokolü karşıladı.
Makamına geçen Demiryürek, burada ilçe ve kaymakamlık çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Demiryürek, evli ve 2 çocuk babası.
Kaynak: AA