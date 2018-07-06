Pamukova Kavunu Tezgahlara Düştü

Pamukova ilçesine özgü sarı kavunlar tezgahlarda yerini almaya başladı.

İlçenin adı ile özleşmiş rengi, kokusu ve tadıyla bölgede ünlenen Pamukova sarı kavunu tezgahlarda satılmaya başlandı.

Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinde kavun satan Necip Öçal (73), mevsimin ilk mahsüllerini aldıklarını söyledi.

İlçenin adını taşıyan kavunun neslinin kaybolmaya yüz tuttuğunu aktaran Öçal, "Osmanlı'dan kalma, tohumunda hiç bir karışım olmayan Pamukova sarı kavununu ben yetiştiriyorum. Benden başka az miktarda yetiştiren var. Onlar yiyecekleri kadar yetiştiriyor. Ama tohum kalitesi bende. Bunu yetiştirmek, çıkartmak her yiğidin karı değil." dedi.

Öçal ayrıca, kavunun üretiminin arttırılması için yetkililerden destek beklediğini de sözlerine ekledi.