Pamukova jandarması meyve ve sebze hırsızlıklarına karşı devriye sayısını artırdı

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekipleri, olası hırsızlıkları engellemek amacıyla tarla, bağ ve bahçelerde devriye geziyor.

Geçen yıllarda bağ, bahçe ve tarlalarda sıkça yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçmek isteyen Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasat sezonunun başlamasıyla Ziraat Odası, köy muhtarları ve üreticilerle görüştü.

Gezici ve sabit devriye hizmetlerinin sayısını artıran ekipler, günün her saati tarla ve bahçeleri kontrol ediyor.

Üreticileri hırsızlık konusunda uyaran ekipler, kritik yol güzergahlarında da denetimlerini sıklaştırdı.