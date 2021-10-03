Pamukova jandarması meyve ve sebze hırsızlıklarına karşı devriye sayısını artırdı - Haberler
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Pamukova jandarması meyve ve sebze hırsızlıklarına karşı devriye sayısını artırdı

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Pamukova jandarması meyve ve sebze hırsızlıklarına karşı devriye sayısını artırdı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekipleri, olası hırsızlıkları engellemek amacıyla tarla, bağ ve bahçelerde devriye geziyor.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekipleri, olası hırsızlıkları engellemek amacıyla tarla, bağ ve bahçelerde devriye geziyor.

Geçen yıllarda bağ, bahçe ve tarlalarda sıkça yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçmek isteyen Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasat sezonunun başlamasıyla Ziraat Odası, köy muhtarları ve üreticilerle görüştü.

Gezici ve sabit devriye hizmetlerinin sayısını artıran ekipler, günün her saati tarla ve bahçeleri kontrol ediyor.

Üreticileri hırsızlık konusunda uyaran ekipler, kritik yol güzergahlarında da denetimlerini sıklaştırdı.

Pamukova jandarması meyve ve sebze hırsızlıklarına karşı devriye sayısını artırdı

Pamukova jandarması meyve ve sebze hırsızlıklarına karşı devriye sayısını artırdı

Pamukova jandarması meyve ve sebze hırsızlıklarına karşı devriye sayısını artırdı

Pamukova jandarması meyve ve sebze hırsızlıklarına karşı devriye sayısını artırdı

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pamukova jandarması meyve ve sebze hırsızlıklarına karşı devriye sayısını artırdı - Haberler
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