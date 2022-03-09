Pamukova emniyeti esnaf ve vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı - Haberler

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Pamukova emniyeti esnaf ve vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Pamukova emniyeti esnaf ve vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde polis, dolandırıcılara karşı bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde polis, dolandırıcılara karşı bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gezdiği esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılar tarafından kullanılan yöntemler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Uyarı broşürleri dağıtan ekipler, özellikle sosyal medya ve telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Pamukova, Sakarya, Polis, Esnaf, Güncel, Haberler

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