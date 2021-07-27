Pamukova'da traktör kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi
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Pamukova'da traktör kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

Pamukova'da traktör kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi
Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitiren 14 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitiren 14 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Hayrettin Mahallesi'nde meydana gelen kazada ölen Semih G'nin (14) cenazesi, işlemlerinin ardından hastane morgundan alınarak Pınarlı Bacı Camisi'ne getirildi.

Cenaze, kılınan namazın ardından Hayrettin Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Semih G'nin babası Sami, amcası Sabri ve kardeşi Hasan G, cenaze töreni süresince gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene, çocuğun yakınlarının yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ali İnci, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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