Pamukova'da Trafik Uygulaması

Pamukova ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde karayollarındaki yoğunluk nedeniyle ekipler trafik tedbirlerini arttırdı.

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı önünde Geyve, Arifiye, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerinin yanı sıra Adapazarı İlçe Jandarma Trafik Timi ve Bölge Trafik ekiplerince bayram öncesi trafik yoğunluğu olacağından dolayı, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve olası kazaları önlemek amacıyla ilçe girişinde asayiş ve trafik uygulaması başlatıldı.

Başlatılan uygulamada vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve araç sürücülerinin dikkatli olmaları hedeflendi.

Adapazarı İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Murat Karahan, "Öncelikle vatandaşlarımızın yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutlarken, sürücülerin uykusuz yorgun, alkollü, araç kulanmamaları, sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda ve diğer trafik kuralları konusunda uyarıyoruz."

Polis ve jandarma ekiplerince durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların GBT sorgulaması yapıldı.

Kusurlu görülen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Toplam 180 aracın durdurulduğu uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.