Pamukova'da trafik ekiplerinden bayram tatili dönüşünde drone ile denetim
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Pamukova'da trafik ekiplerinden bayram tatili dönüşünde drone ile denetim

Pamukova'da trafik ekiplerinden bayram tatili dönüşünde drone ile denetim
Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dönüşünde oluşan trafik yoğunluğu karadan ve havadan denetlendi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dönüşünde oluşan trafik yoğunluğu karadan ve havadan denetlendi.

Pamukova Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, D-650 kara yolunda drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Gün boyu aralıklarla süren denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan ve hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bir saat gibi kısa sürede, denetim noktalarında polis ekiplerince durdurulan yaklaşık 20 sürücüye para cezası kesildi.

Pamukova'da trafik ekiplerinden bayram tatili dönüşünde drone ile denetim
Pamukova'da trafik ekiplerinden bayram tatili dönüşünde drone ile denetim
Pamukova'da trafik ekiplerinden bayram tatili dönüşünde drone ile denetim
Pamukova'da trafik ekiplerinden bayram tatili dönüşünde drone ile denetim

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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