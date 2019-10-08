Pamukova'da tiyatro gösterimi

08.10.2019 14:32

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tiyatro gösterimi yapıldı.

Pamukova Ülkü Ocakları, Sakarya Ülkü Ocakları, Pamukova Belediyesi ve Pamukova esnafının katkılarıyla Pamukova Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro gösterisinde çocuklar ve aileleri eğlenceli anlar yaşadı.

Ayrıca etkinlikte düzenlenen yarışmalara katılan çocuklara çeşitli hediye verildi.

Burada açıklama yapan Pamukova Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Keskin, Ülkü Ocakları olarak çocukları geleceğin mimarları olarak gördüklerini söyledi.

Tiyatroları yerli ve milli değerlerle donatarak sahnelediklerini belirten Keskin, "Dünya Çocuk Gününde onları mutlu etmeye çalıştık. Bizleri yalnız bırakmayıp etkinliğimize katılan çocuklarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA