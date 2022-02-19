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Pamukova'da tırın çarptığı kadın öldü

AA, İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Pamukova'da tırın çarptığı kadın öldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan Zehra Karatepe (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan Zehra Karatepe (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan Karatepe'nin cenazesi, Pamukova ilçesindeki Çarşı Cami'ye getirildi.

Karatepe'nin cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Yukarı Kabristanlığı'na defnedildi.

D-650 kara yolu Pamukova girişinde Kültür Merkezi yakınlarında dün, Sakarya istikametinden Bilecik yönüne giden 34 CJN 281 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Karatepe'ye (63) çarpmış, çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan kadın, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.???????

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Araştırma, Pamukova, Sakarya, Cami, Güncel, Haberler

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