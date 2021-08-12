Pamukova'da süt tankeri devrildi: 1 yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen süt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen süt tankerinin sürücüsü yaralandı.
D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde Oktay E'nin kullandığı 54 ADJ 262 plakalı süt tankeri, Karapınar mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tankerden yola dökülen sütler, Karayolları ekiplerince temizlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş