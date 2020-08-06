Pamukova'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
06.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:18
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çardak Mahallesi yolunda, Ertuğul S. (18) idaresindeki 54 ABU 403 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ahmet B. yönetimindeki 41 AFJ 500 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve yanındaki Berkay Y.(17) yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçe hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA