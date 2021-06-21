Pamukova'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı
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Pamukova'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı

Pamukova'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde seyreden K.Ö. yönetimindeki otomobil ile F.A'nın kullandığı motosiklet, Ankara Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi kesişiminde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki K.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan F.A, ilk müdahalenin ardından Toyotasa İlk Yardım Hastanesi'ne sevk edildi.

Pamukova'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı
Pamukova'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı
Pamukova'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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