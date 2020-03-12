Pamukova'da okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 25 okul, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karş dezenfekte ediliyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 25 okul, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karş dezenfekte ediliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında koruyucu kıyafet giyen ekipler, ilçedeki tüm okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Temizlik görevlileri de masa, sıra, kapı kolları ve cam kenarlarını temizleyerek okulu hijyenik hale getiriyor. Öğrenci, veli ve öğretmenlere ayrıca virüsten nasıl korunacaklarına ilişkin bilgi veriliyor. Kaynak: AA