Pamukova'da kümeslerden tavuk çalan iki şüpheli yakalandı
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Pamukova'da kümeslerden tavuk çalan iki şüpheli yakalandı

27.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:40
Pamukova'da kümeslerden tavuk çalan iki şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kümeslerden tavuk çalan iki şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kümeslerden tavuk çalan iki şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kümesten 10 tavuk çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yolda başka bir kümesten çaldıkları tavuklarla yürüyen C.İ. ve K.B'yi fark eden ekipler, şüphelileri durdurmak istedi.

Çocuklardan biri yakalanırken, kaçan diğer çocuk evinde gözaltına alındı.

Daha önce de hırsızlık olayına karıştıkları öğrenilen iki çocuk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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