Pamukova'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Pamukova ilçesinde de yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Pamukova ilçesinde de yapıldı.

Kaymakam Cemal Demiryürek, kurum amirleri, polis, jandarma ve zabıta ekipleriyle ilçe merkezinde eş zamanlı denetime katıldı.

İlçede faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden Demiryürek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Vatandaşlara kendilerini ve toplumu korumak adına kurallara uymaları çağrısında bulunan Demiryürek, denetimde görev alan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA