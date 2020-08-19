Pamukova'da Kovid-19 denetimleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadele kapsamında Sakarya'da denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadele kapsamında Sakarya'da denetimler gerçekleştirildi.

Vali Vekili Erdoğan Ülker, Pamukova ilçesindeki denetimlere katıldı.

Pamukova Kaymakamı Cemal Demiryürek'in de eşlik ettiği denetimlerde Ülker, ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştiğini ifade eden Ülker, esnafa hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Vali Vekili Ülker Pamukova ilçesindeki Karaca Ahmet Sultan Türbesi ve Camisi'ni de ziyaret etti.

Sakarya Valiliği öncülüğünde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Pamukova Belediyesi iş birliğinde yapılan restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Ülker, herkese çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA