Pamukova'da istiridye mantarı yetiştirilecek

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde istiridye mantarı yetiştirileceği bildirildi.

Pamukova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fevziye Mahallesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan istiridye mantarı yetiştiriciliği eğitimi için proje hazırlanarak MARKA'ya (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) sunulduğu belirtildi.

Proje için Kocaeli'deki MARKA merkez binasında düzenlenen imza törenine, proje uygulayıcısı Pamukova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü adına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Özcan katıldı.

Kaynak: AA