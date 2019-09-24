Pamukova'da "İlk Ders Sektörden" konferansı yapıldı
Pamukova ilçesinde "İlk Ders Sektörden" konferansı yapıldı.
Pamukova ilçesinde "İlk Ders Sektörden" konferansı yapıldı.
Pamukova Meslek Yüksekokulu'nun açılış dersine, ilçede gıda sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikanın yetkilileri katıldı.
Sektör ve firma hakkında bilgi veren yetkililer, öğrencileri pazar hakkında bilinçlendirdi.
Meslek yüksekokulu müdürü Fatih Sönmez ve akademik personelin de katıldığı konferans sonrasında aşure dağıtıldı.