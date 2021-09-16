Pamukova'da hasadına başlanan 8 çeşit üzümde 60 bin ton rekolte bekleniyor

Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadına başlanan 8 tür üzüm, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Pamukova'da 40 bin dekar alanda Sinan Bey Karası, Kartal, Alphonse Lavellee, Yalı, Müşküle, Red Globe, Beyaz Üzüm ve Michele Palieri türlerinde üzüm yetiştiriliyor.

Hasat çalışmaları devam eden üzümde bu yıl ortalama 60 bin ton rekolte bekleniyor.

Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, AA muhabirine, sebze ve meyvenin en kalitelisinin yetiştiği topraklara sahip olduklarını söyledi.

İlçede 40 bin dekar arazide üzüm yetiştirildiğini belirten Övün, "Ciddi üzüm yetiştirme potansiyelimiz var. Bunların en önemlileri de Müşküle ve Yalı üzümü dediğimiz çeşitlerdir. Bunun yanında birçok üzüm çeşidimiz var. Şu anda ciddi şekilde üzüm hasadı yapılıyor. Çiftçilerimiz memnun. Onlar memnun olunca biz de memnun oluyoruz. Pamukova, ülkenin meyve sebze deposudur. Her tür meyve ve sebzeyi, ülkemizin her köşesine ulaştırıyoruz." dedi.

"Üretimde ciddi artış var"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya da üzüm üretiminde Pamukova'nın Marmara Bölgesi'nde ilk sırada yer aldığını, son yıllarda dikim ve üretimde ciddi artış olduğunu dile getirdi.

Hasadın kasım ortasına kadar devam edeceğini belirten Ulukaya, "8 üzüm çeşidimiz var. Üzüm üretiminde tonaj olarak iyi durumdayız. Pandemiden tüm kesimlerin etkilendiği gibi çiftçilerimiz de etkilenmiş durumda. Çiftçimizin isteği, aracıları aradan çıkarıp pazarcıyla üreticiyi birbirine bağlamak. Fiyat, çiftçiden tüketiciye ulaşana kadar 2 katına çıkıyor. Türkiye'nin üzüm üretiminin 3'te 1'ini Pamukova karşılıyor. Üzüm üretiminde ülkede ilk sıralardayız." diye konuştu.

Çiftçi Hasan Yıldız da üzüm üretiminin güzel gittiğini fakat mali açıdan sıkıntıları olduğunu bildirdi. Yıldız, şunları kaydetti:

"Üretim aşamasında kullanılan gereçlerde ciddi fiyat artışları var. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilaçlama uygulamalarıyla verimimiz iyi. Üretim konusunda sıkıntımız yok fakat satış konusunda durgunluk var. Topraklarımız verim açısından çok kıymetli. Ürünlerimizin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Geçen yıla göre verim açısından iyi, kalitesinde hiçbir problem yok. Satış konusunda zorluk çekiyoruz."

İsmail Özmen de verimin geçen yıla göre arttığını, hasattan memnun olduklarını söyledi.