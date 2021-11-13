Pamukova'da "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele" ve "Diyabet Farkındalığı" etkinliği

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele" ve "Diyabet Farkındalığı" düzenlendi.

Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Bakacak Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen etkinlikte gençler, doğayla buluştu.

Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi öğrencilerine diyetisyen Tuğçe Yurdakul tarafından temel beslenme eğitimi verildi.

Ardından Pamukova Gençlik Merkezi Müdürü Osman Dereli eşliğinde doğa yürüyüşü yapıldı. Doğa yürüyüşüne Belediye Başkanı Güven Övün, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Musa Çallı, Dr. Büşra Erdem ve öğrenciler katıldı.

Övün, AA muhabirine, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü farkındalık günü etkinlikleri kapsamında gençlerle bir araya gediklerini söyledi.

Gençlerin diyabetle ilgili bilgilendirildiğini ifade eden Övün, "Onlarla beraber doğa yürüyüşü yaptık. Doğa yürüyüşü sonrası sağlıklı bir menüyle kefirle, elmayla, soğuk sandviçle güzel bir öğün geçirdik. Diyabet sinsi bir hastalık. Birçok vatandaşımız, diyabetli olduğunu bilmeden yaşıyor. Bu hastalık organlara zarar verebiliyor." diye konuştu.

Çallı da "Umarım gençlerimiz eğlemişlerdir ve verdiğimiz eğitimin sonuçlarını alabiliriz. Gençlerimiz biraz daha hareketlenip metabolizmalarını hızlandırıp hem önümüzdeki tatile dinamik bir giriş yapacaklar hem de burada verdiğimiz eğitimleri canlandırma fırsatı bulmuş olacaklar." ifadesini kullandı.

Öğrenci Irmak Küçükçağlayan, "Günümüz çok güzel geçiyor. Sağlıklı beslenmemiz için bize neler yapmamız gerektiği anlatıldı. Doğa yürüyüşü yaptık, birçok spor aktivitesi ve eğlencesi yapacağız." dedi.

Ok atma, halat yarışı, ip atlama, macera park eğitimi yapılan yarışmalarda, başarılı olanlara Pamukova Toplum Sağlığı Merkezince hazırlanan sağlık setleri hediye edildi.