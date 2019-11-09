Pamukova'da asayiş ve trafik denetimi

Pamukova'da asayiş ve trafik denetimi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

09.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:14
Pamukova'da asayiş ve trafik denetimi

'nın ilçesinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Pamukova İlçe Komutanlığı önünde jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak, olası kazaları önlemek amacıyla asayiş, uyuşturucu etkisi altında ve alkollü araç kullananlara yönelik denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirilen denetimlerde 187 araç incelendi.

Polis ve jandarma ekiplerince durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması, sürücülere ise alkol testti yapılırken belgeleri eksik olanlara cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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