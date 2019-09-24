Pamukova'da asayiş uygulaması

24.09.2019 10:54

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Ekipler tarafından umuma açık yerler, kafeler, kahvehaneler ve parklar kontrol edildi.

Trafik ekiplerince ilçenin üç ayrı yerinde oluşturulan kontrol noktalarında, kimlik kontrolü, araç, şahıs araması gerçekleştirildi.

Üç ekip ve 12 personelin katıldığı uygulamalarda 150 şahsın genel bilgi taramasının yapıldığı ve bazı araçlara idari para cezası verildiği bildirildi.

Kaynak: AA