Pamukova'da Asayiş

Pamukova ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca ve 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, aranan iki şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla umuma açık yerler, iş yerleri ve bazı noktalarda arama yaptı.

Yaklaşık 60 polisin katıldığı uygulamada, 102 kişi Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçirildi, aranan iki şüpheli yakalandı. Bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bir iş yerinde yapılan aramada ise satışı yapılan 150 kilogram kaçak tütüne el konuldu.