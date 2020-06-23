Pamuklu ve yıkanabilir yüz maskeleri
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Pamuklu ve yıkanabilir yüz maskeleri

Tekstil sektöründe Türkiye'nin lider kuruluşu Sanko Tekstil'in, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği inovatif ürünü "pamuklu yıkanabilir yüz maskesi", Maisonette markası ile satışa sunuldu.

Pamuklu ve yıkanabilir yüz maskeleri
23.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:37

Tekstil sektöründe Türkiye'nin lider kuruluşu Sanko Tekstil'in, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği inovatif ürünü "pamuklu yıkanabilir yüz maskesi", Maisonette markası ile satışa sunuldu.

Yeni Korona virüs (COVID-19) salgınında virüsten korunmak için zorunlu kılınan sosyal mesafe uygulamasının yanı sıra, dünya genelinde en önemli koruyucu kabul edilen yüz maskeleri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Maske üretiminde çığır açan Sanko Tekstil, www.maisonette.com.tr web sitesi üzerinden Maisonette markasıyla piyasaya sunduğu yıkanabilir pamuklu yüz maskesinin satışına başladı.

SANKO Holding bünyesinde faaliyet gösteren Maisonette markası ile satışa sunulan pamuklu yıkanabilir yüz maskeleri, rahat kullanım ve güvenli koruma sağlıyor. Organik pamuk içeren kumaşının yüzde 98'i pamuk, yüzde 2'si elastan olan ve lateks içermeyen yüz maskeleri 15 defa yıkamaya kadar dayanıklılığıyla hem tasarruf sağlıyor hem de doğaya zarar vermiyor.

Maisonette pamuklu yıkanabilir yüz maskesi, Yeni Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle Türkiye'de TSE tarafından yapılan denetimler sonucu "TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" verilen ilk şirket olan Sanko Tekstil İşletmeleri'nde üretiliyor. Sektör inovasyonlarına liderlik yapan Sanko Tekstil İşletmeleri'nde, doğaya ve insana saygılı, karbon ayak izi düşük üretim gerçekleştiriliyor.

Sertifikali üretim

Maisonette yüz maskeleri, TS EN 14683: 2019 + AC, EN ISO 9001 ve EN ISO 13485 standartları da dahil olmak üzere uluslararası Tip-1 standartlarıyla uyumlu ve Avrupa Birliği'nin CE işaretine sahip. CE İşareti; bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması konularında oluşturmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel kriterlerine uygun olduğunu gösteriyor.

Maskenin özellikleri

Yıkanarak yeniden kullanılabilen Maisonette pamuklu yüz maskesi, gün boyu rahatsızlık vermeden kullanım rahatlığı sunuyor. Ayarlanabilen burun klipsi sayesinde tüm yüz şekillerine kolaylıkla uyum sağlıyor. Maske, yaz sıcaklarında yüzde terleme, alerji ve kötü kokuya neden olan sentetik içerikler içermiyor. Yassı lastikler sayesinde kullanım süresince konfor sağlayan pamuklu yıkanabilir yüz maskesinin, yumuşak, nefes alabilen, lateks içermeyen esnek dokuma kumaşı su geçirmiyor.

Sanko Tekstil İşletmeleri tam entegre tesislerinde üretilen ve 40-60 derecede yıkanabilme özelliğine sahip olan maskelerin yıkama işlemi sırasında ağartıcı kullanılmaması ve kuru temizleme yapılmamasına işaret ediliyor. Elde yıkama sırasında maskenin sıcak su ile iyice köpürtülerek yıkanması öneriliyor. Maskenin köpüklü hali ile en az 10 dakika sabunlu sıcak suda bekletildikten sonra ılık-sıcak temiz su ile iyice durulanması ve temiz ortamda kurutulması gerekiyor.

Makinada yıkama yapılacak ise "pamuklu" ayarında yıkama yapılması ve yıkama sırasında çamaşır deterjanı dışında çamaşır suyu ve benzeri malzeme kullanılmamasına dikkat çekiliyor. Elde ya da makinada yıkama yapılması sonrasında istenirse maske ütülenebiliyor. Her bir paket ve kutu üzerinde ayrıntılı kullanma talimatına yer veriliyor.

EN 14683 tıbbi yüz maskeleri için performans gerekliliklerine yönelik bakteri filtrasyon verimliliği, basınç farkı ve mikrobiyal temizlik düzeyi deneylerinden başarıyla geçen Maisonette pamuklu yıkanabilir yüz maskesi, çevre dostu organik pamuk içeriyor.

Onlıne satış başladı

Pamuklu, 15 yıkamaya dayanıklı yüz maskeleri, www.maisonette.com.tr web sitesi üzerinden online satışa sunuldu. 5'li, 25'li ve 50'li paketler halinde satışa sunulan maskelere, ilerleyen günlerde farklı satış kanallarından da erişilebilecek.

Sanko Tekstil hakkında:

Sanko Tekstil işletmelerine ulaşan pamuklar 116 yıllık tecrübe, üstün kalite anlayışı ve modern teknolojiyle ipliğe dönüşüyor. Üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğiyle alanında lider olan Sanko Tekstil, Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı iplik üreticileri arasında yer alıyor.

Sanko Tekstil'in ISKO markası, yıllık 300 milyon metre üretim kapasitesi ile dünyanın lider denim kumaş üreticisi konumunda.

Örmede Türkiye'deki en büyük üretim kapasitesine sahip olan Sanko Tekstil'in Sanko Havlu tesisleri, yılda 5 bin ton havlu & bornoz üretim kapasitesi ile sektörün önemli aktörlerinden biridir.

SANKO Holding hakkında:

Temeli 1904 yılında atılan ve Türkiye'nin sayılı sanayi gruplarından biri haline gelen SANKO Holding'de yaklaşık 14 bin kişi istihdam ediliyor. Ana faaliyet alanları tekstil, enerji, çimento ve ambalaj olan SANKO Holding, 11 farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

SANKO HOLDING web sitesi: https://sanko.com.tr

INSTAGRAM: @sankoholding

MAISONETTE web sitesi: https://www.maisonette.com.tr/

INSTAGRAM: @maisonettecollection - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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