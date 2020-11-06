Pamuklu Şalların KullanımıPamuklu Şalların Kullanımı

Şal ve eşarp kullanımı tesettür giyimde oldukça dikkat çeken ve pek çok çeşidi olabilen parçalar. Özellikle renkli şallar çokça tercih edilip günlük kıyafet kullanımında hep bir adım önce. Peki, en doğru şallar hangi kumaşlardan olmalı?

Tesettür giyimde belli kurallardan bahsetmek biraz hata olur. Herkes kendi çizgisini kendisi belirler. Bu noktada herkesin favori eşarp kullanımı da farklı olur. Bu noktada genele baktığımızda pamuklu şal kullanımının çok sık olduğunu görebiliyoruz.

PAMUKLU KUMAŞIN YARARLARI NELERDİR?

Pamuklu kumaşlar genelde her mevsimin kumaşı olarak bilinir ancak özellikle soğuk kış günleri için oldukça sevilen bir kumaştır. Daha sıcak tutar. Tabii bu kumaş çeşidi doğru kullanıldığında yaz ayı içinde oldukça doğrudur. Teri emir ve ince kullanıldığında serin tutar. Bu sebeple tesettür giyimde pamuklu şalların yeri hep önemli hep güzeldir.

PAMUKLU ŞALLARI NASIL KOMBİNLEMELİYİZ?

Pamuklu şallar oldukça sık kullanılan ve tesettür giyim adına mühim kumaşlardır. Ancak bu kumaştan olan şallar bazen kombinlerken dikkat edilmelidir. Özellikle fazla abiye kombinler ya da fazla şık duran parçalar ile pek de tercih edilmeyen pamuklu şallar daha spor kombinler ile çok daha doğru olur.

PAMUKLU ŞALLARIN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Şal ya da eşarp denildiğinde genelde tesettür giyimi tercih etmiş kadınlar akla gelse de moda dünyasında işler pek de öyle değil. Tesettür giyimli olmayan kadınlarda şalları ve eşarpları oldukça sıklıkla kullanıyor. Sadece omuza atarak kullanmak ya da at kuyruğu bağlanılan saçlara iliştirmek gibi.