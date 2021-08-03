Pamukkaleli Taekwondocu, Estonya vizesi peşinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pamukkaleli Taekwondocu, Estonya vizesi peşinde

Pamukkaleli Taekwondocu, Estonya vizesi peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyesporlu Taekwondocu Erkan Evran, Estonya'da yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası vizesini almak için Ümit Milli Takım Seçmeleri'nde mücadele edecek.

Pamukkale Belediyesporlu Taekwondocu Erkan Evran, Estonya'da yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası vizesini almak için Ümit Milli Takım Seçmeleri'nde mücadele edecek.

Pamukkale Belediyespor'un başarılı taekwondocusu Erkan Evran, kulübün adını başarıyla duyurmaya devam ediyor. 28 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da yapılan Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda +87 kilogramda mücadele eden Evran, zorlu mücadelelerden başarıyla çıktı. Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına 70 ilden 566 kulüp ve 1800 ün üzerinde sporcu katılırken Erkan Evran, Türkiye 7.'si olarak Ümit Milli Takımı seçmelerine katılma hakkı elde etti. Yine Ankara'da Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan seçmelere +87 kilogramda 8 sporcu arasına adını yazdıran mavi-beyazlı kulübün başarılı sporcusu milli takıma seçilmek için mücadele edecek. 4 Ağustos'ta yapılacak seçmelerde Erkan Evran, başarılı olduğu takdirde 24-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında Estonya'da yapılacak olan Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek. Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kulüp olarak başarılı sporculara sahip olduklarını ifade ederek, "Taekwondo bu branşlarımızdan biri. Bu branşta mücadele eden Erkan Evran, Türkiye Şampiyonası'nda aldığı sonuçlarla milli takım seçmelerine katılma hakkını elde etti. Ankara'daki seçmelerde de başarılı olması halinde sporcumuz Estonya'da ay-yıldızlı takım için ter dökecek. Kendisine başarılar diliyorum. Biz her branşta gençlerimizin spor yapmasına imkan sağlamak için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Pamukkaleli Taekwondocu, Estonya vizesi peşinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Onur Akay Gülben Ergen Burcu Biricik
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pamukkaleli Taekwondocu, Estonya vizesi peşinde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:06:45. #1.14#

title