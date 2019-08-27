Pamukkale yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

27.08.2019 18:34

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Kaza, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Pamukkale yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 09 RC 848 plakalı otomobili ile Pamukkale istikametine giden Emrullah B. (36) bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobili ile takla attı. Yol kenarında bulunan tarlaya devrilen otomobilde, sürücü Emrullah B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü, kaza yerinden tahliye etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA