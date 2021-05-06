Pamukkale, yılın ilk 4 ayında 100 bin 145 ziyaretçi ağırladı
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Pamukkale, yılın ilk 4 ayında 100 bin 145 ziyaretçi ağırladı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "beyaz cennet" Pamukkale'yi yılın ilk 4 ayında 100 bin 145 kişi gezme fırsatı buldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "beyaz cennet" Pamukkale'yi yılın ilk 4 ayında 100 bin 145 kişi gezme fırsatı buldu.

Pamukkale'ye gelen misafirler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında travertenleri ve çevredeki antik kentleri gezebiliyor.

"Tam kapanma" kararının uygulanmaya başladığı günden itibaren yerli misafirin giriş yapmadığı bölgeye gelen yabancı turistler, maske takma konusunda güvenlik ekiplerince sürekli uyarılıyor.

Pamukkale'yi 1 Ocak-30 Nisan döneminde 100 bin 145 kişi ziyaret etti.

Bu dönemde ören yerindeki Hierapolis Arkeoloji Müzesi'ni 11 bin 680, yaklaşık 15 kilometre yakınındaki antik kent Laodikya'yı da 5 bin 123 turist gezdi.

Geçen yıl ise Pamukkale'yi 1 Ocak ile 18 Mart 2020 arasında 151 bin 268 kişi ziyaret etmişti. Salgın dolayısıyla girişler 19 Mart'tan 1 Haziran'a kadar kapatılmıştı.

Turizmciler hazirandan itibaren artışa geçeceğini düşünüyor

Pamukkale ve yöresindeki turizmciler, gelecek aydan itibaren turist sayısında artış olacağını tahmin ederek hazırlıklarını bu yönde yapıyor.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'nin salgına rağmen ilgi görmeye devam ettiğini belirtti.

Kovid-19 sürecinin ardından Pamukkale'nin eski günlerine dönmesini beklediklerini ve yurt dışından rezervasyonları almaya başladıklarını anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Pamukkale ören yeri, bu yıl beklentilerimizin altında bir ziyaretçi alıyor ama baktığımız zaman ilk 4 ayda yaklaşık 100 bin kişinin Pamukkale'yi ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu pandemi döneminde bu rakamlar bizler için çok önemli ve kıymetli."

Haziran ayından itibaren yabancı turist sayısında artış gözleneceğini tahmin ettiklerini aktaran Şen, "Özellikle Rusya'nın uçak seferlerini açmasının ardından Pamukkale'ye çok yoğun şekilde yabancı girişlerinin olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerli turistlerin de tercihlerini Pamukkale'den yana kullanacağına inandığını aktaran Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pamukkale'ye pandemiye rağmen 100 bin kişinin gelmesi, bunların ağırlıklı olarak da yabancı olması buranın her zaman tercih edildiğini gösteriyor. Zaten ören yerleri arasında en çok ziyaretçi alan yer ülkemizde Pamukkale. Pamukkale'nin 2021'de de ülkemizde en fazla ziyaret edilen noktalardan birisi olacağına inanıyoruz."

Pamukkale, yılın ilk 4 ayında 100 bin 145 ziyaretçi ağırladı
Pamukkale, yılın ilk 4 ayında 100 bin 145 ziyaretçi ağırladı
Pamukkale, yılın ilk 4 ayında 100 bin 145 ziyaretçi ağırladı
Pamukkale, yılın ilk 4 ayında 100 bin 145 ziyaretçi ağırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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