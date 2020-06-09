Pamukkale'yi bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti
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Pamukkale'yi bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti

Pamukkale'yi bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti Beyaz cenneti normalleşme sürecinin geçildiği ilk gün 58 kişi gezmeye geldi UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale kapalı kaldığı yaklaşık 2,5 aylık dönemin ardından geçtiğimiz 1 Haziran'da açıldı.

09.06.2020 20:00 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:24

Pamukkale'yi bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti

Beyaz cenneti normalleşme sürecinin geçildiği ilk gün 58 kişi gezmeye geldi

DENİZLİ - UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale kapalı kaldığı yaklaşık 2,5 aylık dönemin ardından geçtiğimiz 1 Haziran'da açıldı. Beyaz cennete açıldığı ilk hafta yaklaşık 2 bin kişi giriş yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 19 Mart ta kapanan beyaz cennet Pamukkale normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran da tekrar ziyarete açıldı. Pamukkale'ye 1-7 Haziran arasındaki bir haftalık dönemde 2 bine yakın ziyaretçinin geldiği ve bu ziyaretçilerinin neredeyse tamamının Türk olduğu belirtildi.

Beyaz cennete ziyaretçi kabulünün başladığı ilk gün 58 kişinin giriş yaptığı ve bu girişlerin sabah erken saatlerden akşam 20.00'a kadar olduğu kaydedildi.

Pamukkale'ye en fazla girişin ise geçtiğimiz Pazar günü 600 kişi ile olduğu aktarıldı.

Pamukkale'yi bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: İHA

Manşet

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