Pamukkale'ye yoğun ilgi

Denizli'de termal suları ve tarihi zenginliği ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye hafta sonunda misafirler yoğun ilgi gösterdi.

Denizli'de termal suları ve tarihi zenginliği ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye hafta sonunda misafirler yoğun ilgi gösterdi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresinde antik kentleriyle ziyaretçilerini kendine çekmeye devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul eden ören yerine gelenler soğuk havaya rağmen turkuaz rengindeki sularda yüzmenin tadını çıkarttı.

Yerli ve yabancı turistler yaz kış sıcaklığı 36 derece olan Antik havuza girip, travertenler üzerinde sıcak suda yürüyüş yaptı ve cep telefonlarıyla bu anlarını ölümsüzleştirdi.

Bölgeye gelenler ayrıca antik tiyatro ve çevresindeki tarihi eserleri görme şansı buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek