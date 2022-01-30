PAMUKKALE'YE TURİSTLERİ KORSAN TAŞIYAN ARAÇLAR DENETLENDİ

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve binlerce turist ağırlayan Pamukkale'de gerekli belgeleri olmadan turist taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, Pakistan uyruklu 5 turist taşıyan minibüs sürücüsünün belgesiz şekilde taşımacılık yaptığı, bir tur otobüsünün de seyahat sigortası olmadığı belirlendi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve Aydın Turist Rehberleri Odası ekipleri, travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de denetim yaptı. Ekipler Pamukkale'ye yerli ve yabancı turist taşıyan araçları tek tek durdurup, belgelerini kontrol etti. Ekipler, turist taşıyan araçlarda, seyahat acentesi işletme belgesinin noter ya da TÜRSAB tarafından onaylı sureti, tura katılan müşterilerin listesi, TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi, tur programı ve araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise, sözleşme sureti gibi belgeleri kontrol etti.

Denetimler sırasında Mustafa Emre Kopuz'un kullandığı 06 ADD 118 plakalı minibüsün içinde 5 Pakistan uyruklu turistin görülmesi üzerine belgeler istendi. Tur minibüsü şoförü Kopuz, turist taşıyabilmesi için gereken belgelerin hiç birisini gösteremeyince, yasal işlem başlatıldı. Şoför Kopuz ve araç sahibi hakkında tutanak tutuldu. Yapılan işlemin ardından Kopuz, yoluna devam etti. Pamukkale'ye yerli turist taşıyan bir otobüste yapılan kontrolde de yolcuların seyahat sigortası olmadığı tespit edildi. Otobüs firması hakkında da tutanak tutuldu.