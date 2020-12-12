Pamukkale yabancı turistlere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pamukkale yabancı turistlere kaldı

12.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:02
Pamukkale yabancı turistlere kaldı

Travertenleri, antik kenti ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü Pamukkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle hafta sonu turistlere kaldı.

Travertenleri, antik kenti ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü Pamukkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle hafta sonu turistlere kaldı.

Salgın tedbirleri kapsamında hafta sonu yerli misafir kabul etmeyen Pamukkale'nin tadını az sayıdaki yabancı turist çıkartıyor.

Travertenlerde yürüyen turistler, bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.

Beyaz cennetin en çok tercih edilen yeri olan antik havuz da boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Pamukkale'de birçok turistik işetme faaliyetlerine ara verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

İlgili Haberler

Turistler Erzurum'un 'Kültür Yolu'na hayran kalacak
Turistler Erzurum'un "Kültür Yolu"na hayran kalacak
İpeksi görüntüye sahip 'harire tatlısı' turistlerin gözdesi oldu
İpeksi görüntüye sahip 'harire tatlısı' turistlerin gözdesi oldu
'Doğu'nun Karadeniz'i' yeni turizm yatırımlarıyla 365 gün turist ağırlayacak
"Doğu'nun Karadeniz'i" yeni turizm yatırımlarıyla 365 gün turist ağırlayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Pierre Webo Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pamukkale yabancı turistlere kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:05:05. #1.15#
title