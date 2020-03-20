Pamukkale ve Leodikya girişleri kapatıldı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve her yıl milyonlarca yerli, yabancı turisti ağırlayan Pamukkale ile Leodikya korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve her yıl milyonlarca yerli, yabancı turisti ağırlayan Pamukkale ile Leodikya korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatıldı. Bölgeye gelen ve çoğunluğu yabancı olan az sayıdaki turistin ise gezi programını iptal ederek ülkelerine geri döndüğü öğrenildi.

2019 yılında tarihi bir rekor kırarak 2 milyon 500 binin üzerinde turist ağırlayan travertenleri ile ünlü Pamukkale'ye korona virüsünün dünyada küresel bir tehlikeye dönüşmesinin ardından gelen ziyaretçi sayısı gözle görülür şekilde azaldı. Türkiye'nin bir dizi önlem aldığı virüse karşı tedbirler kapsamında ören yerlerinin ziyaretçi girişine kapatılması kararı üzerine Pamukkale ile hemen yanı başındaki Leodikya'ya da girişler Mart ayı sonuna kadar durduruldu.

Virüs tehlikesinin baş göstermesinin ardından Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Pamukkale'de alınan karar en çok turizmcileri etkiledi. Tur ve gezi kapsamında Denizli'ye gelen ve konaklamaya başlayan turistler Pamukkale'nin kapatılması kararı üzerine ülkelerine dönmeye başladı. Acenteler aracılığı ile tur satın alan az sayıdaki turistler ise ziyaret programlarını iptal etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA