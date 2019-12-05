Pamukkale Ünivertesi'nde Öğretmenlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını konuşuldu

05.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:35

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Kıran, Çarşamba Seminerlerinde "Öğretmenlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu konferans düzenlendi.



PAÜ Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Çarşamba Seminerleri'nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Kıran oldu. Engin Aksel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tuncel, öğretim görevlileri ile öğrenciler katılım sağladı.



Osmanlı döneminden günümüzde ki öğretmenlik mesleğini anlatan Kıran, "Dünyanın hızla değiştiği, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü olduğu günümüzde değişim ve gelişim kaçınılmazdır. Öğretmen yetiştirme yapısını değiştirmek ise tek başına ele alınacak bir konu değildir. Devletin tüm kurumlarının bu değişime ayak uydurması gerekmektedir. Gelecekte öğretmenliğin ve eğitimin öne çıkacağını, teknolojinin hiçbir zaman öğretmenin yerini alamayacağını ve yardımcı bir araç olarak kalacağını düşünürsek, iyi ve nitelikli insanları bu mesleğin içine çekmek zorundayız. Öğretmenliğe daha geniş bir perspektiften bakarak statüsünün yükseltilmesi gerekmektedir" dedi.



Konferans sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can tarafından Prof. Dr. Hüseyin Kıran'a teşekkür belgesini takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA