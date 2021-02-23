Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Nergis Biray'a "Kazakistan Devlet Ödülü" verildi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray, Türk-Kazak dostluğuna sunduğu katkılarından dolayı "Kazakistan Devlet Ödülü"ne layık görüldü.

PAÜ'den yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirdiği çalışmalarla Kazakistan Devleti Ödülü verilen Prof. Biray için Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde tören düzenlendiği belirtildi.

Prof. Biray'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev imzalı teşekkürname ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı A. Raimkulova'nın teşekkürnamesini, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'nin elinden aldığı kaydedilen açıklamada, "Prof. Dr. Biray'a, Uluslararası Türk Akademisi Abay-175 plaketini ise Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali takdim etti. Ayrıca 175. Yılı ve Türk Kazak Dostluğuna Hizmet Madalyaları, salgın sürecinin seyrine göre ileri bir tarihte yapılacak tören ile takdim edilecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu