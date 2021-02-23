Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Nergis Biray'a "Kazakistan Devlet Ödülü" verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Nergis Biray'a "Kazakistan Devlet Ödülü" verildi

23.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:21
Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Nergis Biray'a

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray, Türk-Kazak dostluğuna sunduğu katkılarından dolayı "Kazakistan Devlet Ödülü"ne layık görüldü.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray, Türk-Kazak dostluğuna sunduğu katkılarından dolayı "Kazakistan Devlet Ödülü"ne layık görüldü.

PAÜ'den yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirdiği çalışmalarla Kazakistan Devleti Ödülü verilen Prof. Biray için Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde tören düzenlendiği belirtildi.

Prof. Biray'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev imzalı teşekkürname ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı A. Raimkulova'nın teşekkürnamesini, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'nin elinden aldığı kaydedilen açıklamada, "Prof. Dr. Biray'a, Uluslararası Türk Akademisi Abay-175 plaketini ise Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali takdim etti. Ayrıca 175. Yılı ve Türk Kazak Dostluğuna Hizmet Madalyaları, salgın sürecinin seyrine göre ileri bir tarihte yapılacak tören ile takdim edilecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Özge Özder Barış Manço Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ünal Karaman Osman Özköylü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Cuma İzmir Göztepe Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Nergis Biray'a "Kazakistan Devlet Ödülü" verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 12:24:49. #1.15#
title