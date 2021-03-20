Pamukkale Üniversitesinde ziraat fakültesi kurulması için çalışma başlatıldı

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) ziraat fakültesi kurulması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Çal Meslek Yüksekokulu, Çivril Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Tavas Meslek Yüksekokulu ve Acıpayam Meslek Yüksekokulu'nun farklı programları ile Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TIGAM) ve Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) bünyelerinde yapılan bilimsel çalışmalar ile tohum ıslahı ve gen kaynaklarının korunması çalışmalarını sürdüren PAÜ'de ziraat fakültesi kurulacak.

Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç ile birlikte Çal MYO, Çivril Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Tavas MYO, TIGAM ve BİYOM'dan öğretim üyeleri ile Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Denizli'nin önemli bir sanayi şehri olmasının yanında aynı zamanda yöreye özgü tarımsal ürünleri ile zengin bir tarım şehri de olduğunu dile getiren Kutluhan, tarımsal ürünlerin gen kaynaklarının korunma altına alınması, tohumlarının ıslah edilmesi konularında bilimsel çalışma sürdüren PAÜ'lü araştırmacı ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

Özellikle pandemi süreci ile tarımsal üretimde kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Kutluhan, son zamanlarda sanayicilerin de tarım teknolojileri konularına büyük yatırımlar yaptığını kaydetti.

Çal ve Acıpayam'da üniversitenin kullanımına sunulmuş arazilerin olduğunu, Çivril'de de yerel yönetimin yine tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi için arazi vermeye hazır olduğunu belirten Kutluhan, üniversite bünyesinde kurulması planlanan ziraat fakültesi ile yöreye özgü tarımsal ürünlerin, bilimsel yaklaşımlarla geliştirilerek, kültürel ve ekonomik değeri yüksek ürünler haline gelmesini hedeflediklerini, Denizli'nin sanayide olduğu gibi tarımda da adından sıkça söz ettireceğini ifade etti.

Kutluhan, gerek tarım gerekse hayvancılık alanında çalışmaların yürütüleceği Ziraat Fakültesinin kurulması çalışmalarına destek veren Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer yerel yöneticilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu