Pamukkale Üniversitesinde Mezuniyet Töreni

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) 7 bin 500 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.



Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreninde, öğrenciler diplomalarını törenle aldı.



Törende konuşan PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Semin Fenkçi, öğrencilerin üniversitenin kapısından içeri girdiği andan itibaren bir birey olarak değerli olduğunu hissettiğini belirterek, "İnancınız, diliniz, cinsiyetiniz, ırkınız veya yaşam tarzınız ne olursa olsun siz bu üniversitenin birer değeri oldunuz." dedi.



Fenkçi, mezun olan öğrencilere geleceklerinde başarı diledi.



Konuşmaların ardından fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere diploma, plaket ve ödülleri protokol üyelerince verildi.



Mezuniyet töreninde sıcaklık nedeniyle 10 öğrenci fenalaştı. Öğrenciler 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Öğrenciler mezuniyet sevinçlerini keplerini fırlatarak kutladı. Aileler de çocuklarıyla fotoğraf çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.