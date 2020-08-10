Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı
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Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı

YÖK: "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı
10.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:51

YÖK: "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır."

(İHA)

Kaynak: İHA

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