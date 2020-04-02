Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin bahçesine sahra hastanesi kuruldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin bahçesine sahra hastanesi kuruldu - Haber
Pamukkale Üniversitesi, Türkiye, Sağlık

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin bahçesine sahra hastanesi kuruldu

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin bahçesine sahra hastanesi kuruldu PAÜ Hastanesi korona virüsüne karşı tam teçhizat hazır Dünyanın ve Türkiye'nin mücadele ettiği Korona virüse karşı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

02.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:01
Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin bahçesine sahra hastanesi kuruldu

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin bahçesine sahra hastanesi kuruldu

PAÜ Hastanesi korona virüsüne karşı tam teçhizat hazır

DENİZLİ - Dünyanın ve Türkiye'nin mücadele ettiği Korona virüse karşı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Bahçeye kurulan çadırlar ile birlikte personel de hazır hale getirildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne polikliniklere gelen hastaların ateşi girişte ölçülüyor ve hastalar hastaneye tek girişten alınıyor. Ayrıca UMKE ve AFAD tarafından verilen çadır ve konteyner Acil Servis önünde kurularak, içleri tam teçhizat ile donatıldı. Bu çadırlarda hastalar hem korona virüs enfeksiyonu açısından değerlendirilmekte, hem de olası vakaların tetkik ve tedavi aşamaları buralarda başlamaktadır. Böylelikle hastanede halihazırda yatmakta olan hastaların ve çalışanların güvenliğini de sağlanıyor. Durumu daha acil olan hastalar için ise acil servis içerisinde ayrı bir solunum acili alanı hizmet vermektedir. PAÜ Hastanesinde tüm hekimlere pandemi eğitimi verildi, ayrıca hekimler mücadelede görevlendirmeleri de yapıldı.

"Bağış yapan ve tüm desteklerini esirgemeyenler için teşekkür ederiz"

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla kişisel koruyucu ekipman temini yapıldı. Ticaret Odası ve Ticaret Borsası tarafından bin litre dezenfektan ve 500 adet tulum bağışlandı. Denizli Ticaret Odasının girişimleri ile işadamı Nevzat Özel tarafından solunum cihazı, marketler zinciri bir firma tarafından temizlik ürünleri ve kişisel kullanım için genel ihtiyaç malzemeleri bağışı gerçekleştirildi. Denizli İhracatçılar Birliği tarafından ise maske, Eczacılar Odası tarafından dezenfektan bağışı yapan ayrıca diğer bağış yapan tüm firmalara ve kurumlara bu dönemde desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmayan tüm işadamlarımıza Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adına çok teşekkür ediyor ve hastalarımıza da acil durumları olmadıkça hastaneye gelmemelerinin hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlığı açısından çok önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum" diyerek açıklamalarda bulundu.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin sağlık ekipmanlarının mücadele için hazır olduğunu da belirtti.

(SY-RFK-ÖK-Y)

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin bahçesine sahra hastanesi kuruldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin bahçesine sahra hastanesi kuruldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Haber
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haber
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi Haber
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere...
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
'Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın' diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Zekeriya Birkan
Magazin Seda Sayan Dilan Çıtak Serdar Ortaç Recep Tayyip Erdoğan
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Rüştü Reçber Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli İtalya Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin bahçesine sahra hastanesi kuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:42:29. #1.15#
title