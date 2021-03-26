Pamukkale Turizm'in konkordato talebi kabul edildi
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Pamukkale Turizm'in konkordato talebi kabul edildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Ekonomi
Pamukkale Turizm'in konkordato talebi kabul edildi

Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mazlum Babalım, konkordato talebinin mahkeme tarafından onaylanmasıyla borçlarını bir yılı ödemesiz 48 vadede ödeyeceklerini belirtti.

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Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mazlum Babalım, konkordato talebinin mahkeme tarafından onaylanmasıyla borçlarını bir yılı ödemesiz 48 vadede ödeyeceklerini belirtti.

Bababalım, AA muhabirine, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde yapılan duruşmada, firmanın konkordato projesine onay verildiğini bildirdi.

İyi niyetli borçlu olarak kabul edilen firmalarının borçlarını bir yıl ödemesiz, 48 ay vadede ödemesinin yolunun açıldığını belirten Bababalım, şunları söyledi:

"Türkiye'ye mal olmuş bir firmayız. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle sıkıntılarımız oldu. Üç yıl önce konkordato talebinden sonra mahkeme tarafından atanan 3 kişilik konkordato komiser heyeti ile devam eden süreçte ödeme planı hazırladık ve bu, mahkeme tarafından kabul edildi. Beklediğimiz bir karardı. Konkordato projemizin tasdikiyle düzlüğe çıkacağız. Artık bu kararla yolumuz açıldı, önümüzü daha net görebiliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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