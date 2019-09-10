Pamukkale Turizm'in acı günü

10.09.2019 23:26

Pamukkale Turizm'in kurucularından ve Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Sadık Bababalım, hayatını kaybetti.

Bir süredir İzmir'de tedavi gören 93 yaşındaki Cafer Sadık Bababalım, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Bababalım'ın cenazesinin yarın Denizli'de toprağa verileceği bildirildi.

Birinci Meclis'te milletvekili olan Hüseyin Mazlum Bababalım'ın 5 Şubat 1931'de Denizli ziyaretinde Atatürk'e sunup onay aldığı ancak 1962'de hayata geçirilen kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı fikrini, torunları Cafer Sadık, Turan ve Turgut Bababalım gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA