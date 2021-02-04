Pamukkale Turizm'e alacaklılarından destek

Türkiye'nin köklü ulaşım markalarından Pamukkale Turizm'in alacaklıların yüzde 92'sinin konkordato projesinin kabulü yönünde oy kullandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, firmanın 2018'de yaşadığı nakit sıkıntısı nedeni ile konkordato talebinde bulunduğu hatırlatıldı.

Konkordato talebi sonrasında firmaya mahkeme tarafından 3 kişiden oluşan konkordato komiser heyeti atandığı belirtilirken, şirketin İzmir'de yapılan alacaklılar toplantısında 259 alacaklı ile bir araya geldiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Proje kapsamında tüm borçlarını ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda ödeyecek olan şirketin alacaklılarının yüzde 92'si konkordato projesinin kabulü yönünde oy kullandı. Finans kuruluşlarının yüzde 85'i, tedarikçilerin ise yüzde 97'si olumlu oy ile şirkete desteklerini gösterdi. Konkordato sürecinde kamuoyu ve yolcularından büyük destek gören marka böylece alacaklılarının da desteğini almış oldu. Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına ve yaşanan deprem felaketine rağmen aldığımız önlemlerle verimliliğimizi arttırıp ülke ekonomimize istihdam sağlamayı ve yolcularımızı sevdiklerine güvenle ulaştırmayı aynı sorumluluk bilinci ile sürdürmekteyiz. Pamukkale Turizm ailesini oluşturan 3 bin 500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yolcularımızın desteği ile bu zor günleri aşmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve kavuşturmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz