Pamukkale travertenleri yerli turistleri ağırlıyor
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Pamukkale travertenleri yerli turistleri ağırlıyor

Pamukkale travertenleri yerli turistleri ağırlıyor Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapanan Pamukkale travertenleri aylar sonra ziyarete açıldı.

07.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:03

Pamukkale travertenleri yerli turistleri ağırlıyor

DENİZLİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapanan Pamukkale travertenleri aylar sonra ziyarete açıldı. Yurt dışı uçak seferlerinin kapalı olması sebebiyle Pamukkale, yerli turistleri ağırlıyorü.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz aylarda ziyarete kapanan Pamukkale, 1 Haziran itibarı ile kapılarını açtı. Pamukkale travertenleri ilk hafta sonu ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yurt dışı uçak seferlerinin kapalı olması ile Pamukkale'nin ilk hafta ziyaretçileri yerli turistler oldu. Ziyaretçilere, görevliler tarafından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Beyaz cenneti ziyaret etmek için Ankara'dan gelen Ömer Seyit ve Nil Dilbel Gürsoy çifti çok beğendiklerini ve beyazlığına hayran kaldıklarını belirtti. Ömer Seyit Gürsoy, "Karantina kurallarına uyduk riayet ettik. Vaka sayısı azaldı ve biraz esnetilince bizde dinlenmek, dolaşmak ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirmek adına Pamukkale'ye geldik. Gayet güzel bir yer, gelmeyen herkese tavsiye ederim, bir çok kişi Denizli'den geçiyor ama buraya uğramıyor. Bence uğramamak kayıp" dedi.

Pamukkale travertenleri yerli turistleri ağırlıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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