Pamukkale travertenleri moda çekimlerine ev sahipliği yapıyor
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Pamukkale travertenleri moda çekimlerine ev sahipliği yapıyor

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Pamukkale travertenleri moda çekimlerine ev sahipliği yapıyor

Tasarımcı Murat Aytulum 'Self Discipline' çekimleri için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerini seçti.

Tasarımcı Murat Aytulum 'Self Discipline' çekimleri için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerini seçti.

Tasarımcı Murat Aytulum; Fall Winter 21/22 'Self Discipline' koleksiyonu için UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınan Pamukkale travertenlerini seçti. Müzik direktörlüğünü Gökhan Kırdar'ın üstlendiği 20 çok özel parçadan oluşan vegan ve yıkanabilir koleksiyon, 13-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Fashion Week Istanbul kapsamında 15 Nisan Saat 12.30'da modaseverlerle buluşacak. - İSTANBUL

Pamukkale travertenleri moda çekimlerine ev sahipliği yapıyor
Pamukkale travertenleri moda çekimlerine ev sahipliği yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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