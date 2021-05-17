Pamukkale tam kapanma süresince 12 bin 597 turisti misafir etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan ve bu sabah 05.00'te sona eren tam kapanma uygulaması döneminde, Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'yi, 12 bin 597 yabancı turist gezdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan ve bu sabah 05.00'te sona eren tam kapanma uygulaması döneminde, Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'yi, 12 bin 597 yabancı turist gezdi.

Çoğunluğu Ukraynalı 12 bin 597 turist, tam kapanma döneminde Hierapolis Antik Kenti'ni gezip, beyaz travertenlerde yürümenin keyfini yaşadı.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'ye gelen misafirlerin gelecek dönem için turizmciye umut verdiğini söyledi.

Aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla Pamukkale'nin eski günlerine döneceğini tahmin ettiklerini belirten Şen, "Salgına rağmen Pamukkale'miz ilgi görmeye devam ediyor. İlerleyen zamanlarda yerli misafirlerimiz de gelmeye başlayacaktır. Tüm dünyada tanınırlığı artan beyaz cennetimizin tekrar eski coşku dolu günlerini yakalayacağını ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek