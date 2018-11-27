Pamukkale Sosyal Marketi Ödüle Layık Görüldü

Denizli Pamukkale Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 4. Proje yarışmasında Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları Kategorisinde 'Sosyal Market' ile ikincilik ödülü kazandı.

1978 yılında kurulan ve 74 üye belediyesi bulunan Akdeniz Belediyeler Birliği'nin bu yıl dördüncüsü düzenlenen geleneksel proje yarışmasında, Pamukkale Belediyesi de ödül aldı. Antalya'da düzenlenen ödül töreninde alanında uzman kişilerden oluşan jürinin seçtiği farklı kategorilerde projeler sahiplerini buldu. Pamukkale Belediyesi Sosyal Market, 24 belediyenin 83 projesi arasında Sosyo Kültürel Belediyecilik kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında, Akdeniz Belediyeler Birliği'ne Belediye Meclisi kararıyla üye olduklarını söyleyen Başkan Gürlesin, "24 belediyenin 83 projesi arasından belediyemize gelen ödül bize ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha gösterdi. İlk defa katıldığımız bir proje yarışmasında Sosyo Kültürel Belediyecilik Uygulaması kategorisinde Sosyal Marketimiz vasıtasıyla Akdeniz Belediyeler Birliği'nin ikincilik ödülüne layık görüldük. Önemli bir ödül olarak değerlendiriyorum. Çünkü sosyo kültürel anlamda başlattığımız birçok belediyede olmayan sosyal market uygulamasını Pamukkale ilçesinde uygulamaya iki yıl önce başladık" dedi.

"Bin 300 ailemize sosyal kart dağıttık"

Bugüne kadar bin 300 vatandaşa sosyal kart dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Gürlesin şunları söyledi:

"Bunların aktif olanı 600. Amacımız Pamukkale ilçe sınırlarımız içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın tenceresinin kaynaması. Onların derdine bir nebze de olsa derman olabilmekti, derdiyle dertlenebilmekti ve bu sistemin her geçen gün daha da iyiye gittiğini görmekteyiz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bu proje vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz değerin karşılığı olduğunu düşünüyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesinden sonra bize layık görülen ikincilik ödülünün, hele de yeni kurulan bir belediyeyken anlamının büyük olduğunu düşünüyorum. Ben emeği geçen belediye başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, gıda bankacılığı sistemi ile çalışan bu uygulamamıza destek veren hayırseverlerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah yeni dönemimizde de bu uygulamanın geliştirilerek daha iyi noktaya getirileceğini vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Bu ödülüne belediyemiz adına almış bulunmaktayım. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." - DENİZLİ